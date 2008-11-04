Начальник киевского метро получил выговор за очереди в кассах

Начальнику КП "Киевский метрополитен" Петру МИРОШНИКОВУ мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил выговор за неудовлетворительную организацию перехода метрополитена на новые тарифы и обязал в кратчайшие сроки устранить недостатки и обеспечить нормальную работу метро, продажу жетонов и разносрочных проездных билетов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в Колл-центре были зафиксированы многочисленные жалобы киевлян и гостей города в связи с большими очередями возле касс метрополитена, заторы на станциях метро в часы пик.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 4 ноября, введены в действие новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, которые увеличены в 3-4 раза.

В связи с этим в обращение были введены новые жетоны на метро и новые талоны на проезд в наземном транспорте. Возле касс утром на многих станциях метро возникли большие очереди.

Информацию о повышении тарифов с 1 ноября озвучил в пятницу, 31 октября, днем первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС. Тогда начальник столичного метро П.МИРОШНИКОВ и гендиректор КП «Киевпастранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ заявили, что не видели распоряжения о новых тарифах на проезд в Киеве и не могут из-за этого предоставить каких-либо комментариев. В то же время вечером в тот же день в КГГА был организован брифинг, на котором П.МИРОШНИКОВ сообщил, что знает лишь об ориентировочной дате введения новых тарифов – 4 ноября.

Само же распоряжение о новых ценах на проезд было подписано вечером 30 октября.