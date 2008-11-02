Сара Пейлин "купилась" на телефонный прикол

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии США Сара Пейлин в течение семи минут говорила по душам с канадским комиком, искренне считая, что на другом конце провода сидит президент Франции Николя Саркози, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на канадский телеканал CTV.

Розыгрыш устроили канадские комики и радиоведущие Марк-Антуан Одетт (Marc-Antoine Audette) и Себастьян Трудель (Sebastien Trudel), известные в Канаде как "Мстители в масках" (Le Justiciers Masques).

Они обсудить со своей жертвой политику, перспективы совместного отдыха, супругу Николя Саркози. Комики успели за это время покорить С.Пэлин, заявив, что та может стать хорошим лидером США, на что напарница Джона Маккейна скромно ответила: "Может быть, через 8 лет".

Юмористы также предложили С.Пейлин "как-нибудь поохотиться вместе с вертолета", на что губернатор Аляски заявила: "Мы могли бы хорошо провести время после работы". В другом моменте телефонного розыгрыша канадские комики сообщили, что "президенту Франции" очень понравился "документальный фильм" о С.Пейлин. При этом речь шла о недавно снятой в Америке порнографической картине "Nailin` Paylin", главную роль в которой исполняет актриса, поразительно похожая на губернатора Аляски. Впрочем, последняя предпочла не вдаваться в детали и радостно согласилась.

Представители штаба С.Пейлин подтвердили, что кандидат в вице-президенты была разыграна канадскими комиками. "Губернатор была немного удивлена, когда узнала, что оказалась в компании глав государств, включая президента Саркози и других знаменитостей, которые стали объектами этих шутников, - но c`est la vie", - сказала официальный представитель С.Пейлин Трэйси Шмит.

По информации агентства France Press, жертвами "Мстителей в маске" в разное время были королева Елизавета II, Жак Ширак, Мик Джаггер, Билл Гейтс, Дональд Трамп и сам Николя Саркози.