Как я проходил техосмотр на станции диагностики ГАИ

Техосмотр транспортных средств превратили в фикцию. Большинство водителей вообще прекратили ездить на техосмотр. Они просто покупают талоны ТО за взятки, ведь целью диагностики является выбивание денег, а не техосмотр...

В коррумпированности ГАИ я в очередной раз имел возможность убедиться во время прохождения моим автомобилем технического осмотра на станции диагностики Госавтоинспекции.

Приехав по известному всем киевлянам адресу Туполева, 19, мы с женой стали изучать график работы диагностики, который висит возле КПП. Не прошло и минуты, как к нам подошел неизвестный и спросил о наших планах. Выслушав, он заявил, что официальным способом техосмотр я буду проходить тяжело и долго. Как альтернативу таким мукам он предложил передать ему 250 гривен и все необходимые квитанции и пообещал немедленно вынести талон о прохождении ТО.

От такого предложения я лишь рассмеялся. Имея практически новый ДЭУ-Сенс (1,5 года аккуратной эксплуатации), я ничуть не сомневался, что он пройдет диагностику без проблем. Кроме того, работники всех СТО, где планово обслуживался мой автомобиль, в один голос говорили, что он в прекрасном состоянии.

Однако результаты технического осмотра стали для меня холодным душем. Оказалось, что задние тормоза моего авто работают вдвое хуже нормы, а огнетушитель должен весить два килограмма, а не один.

Невзирая на нехватку времени, я как добросовестный гражданин и ответственный участник дорожного движения все же решил устранить изъяны, а не „ускорять” процесс. В тот же день поехал на СТО, где моему авто отрегулировали задние тормоза. Намеревался также поменять огнетушитель. Однако, посетив несколько профильных магазинов, каждый раз слышал, что противопожарных средств для грузовиков у них в продаже нет. Порывшись в нормативной базе, я поймал станцию диагностики на лжи – нет такой нормы, которая обязывала бы держать в легковой машине двухкилограммовый огнетушитель.

На следующий день с отрегулированными задними тормозами и спокойной совестью я опять приехал на техосмотр. И опять его не прошел. Машина опять стала на стенд, на мониторе замигали непонятные цифры. И опять суровый вердикт – показатели эффективности задних тормозов существенно не изменились. Тонкие намеки стали четкими.

Я опять завез машину на СТО и проверил задние тормоза. Они были в порядке. После напряженного разговора с руководителем станции диагностики талон техосмотра я таки получил.

Этот типичный на сегодня подход работников ГАИ, направленный на «выдаивание», имеет выразительные последствия в общеукраинском масштабе. Технический осмотр транспортных средств превращен в фикцию. Большинство водителей, зная о том, что целью диагностики является выбивание денег, а не объективная оценка технического состояния их автомобилей, вообще прекратили ездить на техосмотр. Вместо этого они просто покупают талоны ТО за взятки. А вот каким образом это происходит – вопрос скорее к руководству МВД.

Ведь согласно исследованиям самой же Госавтоинспекции техническая неисправность транспортных средств становится причиной от 10 до 15% всех аварий. Не сомневаюсь, что большинство неисправных машин, которые стали катафалком на тот свет, имели талон о прохождении техосмотра.

Яркой иллюстрацией грустных последствий коррупции станций диагностики ГАИ являются аварии пассажирских автобусов и маршруток. Так, авария автобуса в Крыму, что произошла летом прошлого года, забрала жизни шести человек. 46 пассажиров получили травмы.

Древние машины часто становятся причинами заторов на дорогах. Хотя на лобовом стекле этого металлолома – можете не сомневаться – прикреплен талон ТО.

Как не досадно, тему фактического отсутствия техосмотра транспортных средств в Украине игнорируют все: руководство МВД, средства массовой информации, общественные организации, включая и общественный совет при МВД.

А ведь из-за таких аварий обрываются жизни, сиротеют дети... Не обращать на это внимания – преступление. Поэтому если министр внутренних дел Юрий Луценко имеет государственное сознание или хоть просто человечность, то должен обязательно вмешаться в ситуацию и раз и навсегда пресечь коррупционные схемы при получении талона техосмотра ГАИ.

Николай Еременко, председатель дискуссионного клуба „Відкрите коло”