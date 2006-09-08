Украинка победила в конкурсе ”Мисс бикини” с температурой 40 (фото)

Победительница конкурса "Мисс бикини-2006" харьковчанка Елена Жиган учится в Киевском университете культуры и искусства по специальности "Парикмахерское искусство и декоративная косметика".

Но более интересным является тот факт, что на конкурс в Китае украинская красавица попала, как она сама говорит, совершенно случайно.

"Полтора года тому назад я и не думала, что буду принимать участие в конкурсах красоты и тем более побеждать. А в апреле прошлого года к нам обратились организаторы одного из них с просьбой причесать их девушек. Мы согласились, и, пока шла подготовка, предложили принять участие и мне. И, представьте себе, вышло! В тот раз я победила, через год стала вице-мисс Харькова, а месяц тому назад привезла титул "Мисс туризм Украины", - рассказала Елена "КП в Украине".

Но последняя победа была для нее совсем неожиданной.

Елена до конца не верила в свой успех. "Думала, войду, максимум, в пятерку. Там же были девушки из 44 стран, и все очень красивые!", - говорит украинка.

Судя по рассказам Елены, на конкурсе над девушками просто издевались. Наиболее изнурительным для Елены оказался безумный график.

"Он был очень плотный. Мы могли приехать в любой город, где нам давали час, чтобы привести себя в порядок (а это прическа, макияж, вечерний наряд), и сразу же летели на фотосессии или интервью. Спали очень мало: по 4-5 часов", - рассказывает она.

А дальше начинаются совершенные ужасы. Оказывается, практически все 20 дней в Китае девушки проболели.

"То ли акклиматизация, то ли грипп какой-то... Я сама отправилась на финал с температурой 38,9, мама меня поила аспирином всю ночь", - сознается украинская красавица.

Сам же конкурс состоял в основном из дефиле в купальниках и вечерних платьях плюс обязательная часть - национальный костюм.

"Кстати, последний мы доставали с большими трудностями, что-то покупали, что-то пришлось сшить самостоятельно. Я вообще привезла в Китай пять чемоданов с нарядами, но не все из них пригодились", - рассказала Елена.

Она говорит, что как на конкурсе, так и в жизни, ей больше всего помогает красота, "хотя работать над собой нужно всегда".

"Талисманов никаких с собой не брала - я не суеверна. Очень поддерживала мама. Все время была рядом. Даже ночью, когда я спала, накручивала мне волосы, делала массаж, стирала одежду. Конечно, пригодилась и вера в себя, и знание английского", - говорит девушка.

Елена - очень целеустремленная девушка. Говорит, работа для нее - и есть хобби. "Я всегда мечтала стать успешной леди, как мама", - сознается красавица.

После конкурса студентка института Поплавского планирует продолжать учебу, а еще сниматься на Fashion TV.

Но самое интересное ждет Елену в конце сентября – она едет в ЮАР на конкурс "Мисс Вселенная".

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