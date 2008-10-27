В Донецкой области за два дня погибли 5 человек и травмированы 50

За минувшие выходные (25-26 октября) на автодорогах Донецкой области было совершено 141 дорожно-транспортное происшествие, 5 человек погибли и 50 человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Донецкой области, за выходные в области было совершено 6 ДТП, с мест совершения которых водители скрылись.

За указанные дни сотрудниками ГАИ было выявлено более 4200 фактов нарушений правил дорожного движения, в том числе выявлено 190 водителей, которые управляли автомобилями и мотоциклами в нетрезвом состоянии, 961 факта превышения скорости движения.

В целом с начала года в Донецкой области было совершено 5772 ДТП, в которых погибли 609 человек и 7281 получили травмы, заключили в управлении.