Акция "Деньги Януковича: украинская власть лишь имитирует расследование?"

04.10.2016 в 9-00 Возле посольства США в Киеве (ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4) пройдет акция общественных организаций «Деньги Януковича: украинская власть лишь имитирует расследование?» Активисты планируют встретиться с послом США в Украине, призвав Соединенные Штаты усилить давление на украинскую власть в вопросе борьбы с коррупцией.

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