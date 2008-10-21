«Душка» для Тимошенко

«Дуже широка коаліція» (“душка”) – свежая политическая инициатива Юлии Тимошенко… Внезапное осознание премьером масштабов мирового финансового кризиса имеет под собой преимущественно политические причины…

Внезапное осознание Юлией Тимошенко масштабов мирового финансового кризиса имеет под собой преимущественно политические, а не экономические причины. Лидер БЮТ вступила в решающую фазу борьбы за власть, заблаговременно готовясь к неприятным для себя результатам парламентских выборов.

Одной из особенностей поведения Тимошенко как во власти, так и в оппозиции, эксперты называют гипертрофированную веру в собственные силы. Действительно, раз за разом Юлия Владимировна играет роль щуки, не позволяющей дремать карасям-политикам в тихой парламентской или правительственной заводи. Ей неоднократно удавалось посрамлять оппонентов и союзников, не веривших в способности леди Ю добиться своего. Лидер БЮТ ставит перед собой масштабные цели и нередко добивается их реализации. Однако даже искушенному политику не по силам враз изменить законы физики: попытки переформатирования на марше «уникальной управленческой команды» могут привести к ее развалу.

Тимошенко до последнего момента отрицала возможность прихода финансового кризиса в Украину. Впрочем, премьер уточняла, что правительство, по ее словам, делающее возможное и невозможное для противостояния кризису, несет на себе лишь 10% ответственности, тогда как львиная доля лежит на Национальном банке и СНБО. В воскресенье, 19 октября, как известно, ситуация кардинально изменилась: Юлия Владимировна не только увидела на украинском пороге финансовый кризис, но и выразила готовность сменить часть министров для формирования коалиции противостояния кризису. Оговорка о готовности пожертвовать ради благого дела даже президентскими назначенцами вряд ли была случайной: и министр обороны, и глава внешнеполитического ведомства – должности, способные привлечь практически любую политическую силу. Для тех, чьи аппетиты распространялись на финансово-экономический блок, сформированный БЮТ, премьер заметила: правительство работает хорошо, и ротация министров является исключительно жестом ее, Тимошенко, доброй воли.

Резкое изменение позиции, вероятнее всего, связано с тем, что лидер БЮТ осознала неизбежность проведения досрочных парламентских выборов. Поэтому Тимошенко сыграла на опережение: первой выступила в общенациональном эфире с антикризисными предложениями. Основная причина: любое правительство, даже кабинет Тимошенко, будет вынужден урезать социальные выплаты, а это негативно повлияет на рейтинг власть имущих. Не беда, что на публично назначенную премьером встречу для обсуждения антикризисных мер из когорты парламентских вождей прибыли только ее союзники и лидер коммунистов Петр Симоненко, не пожелавший упускать возможность дополнительно пропиарить коммунистические идеи.

Впрочем, в сложившейся ситуации даже восстановление работы парламента и возможное принятие антикризисных законов вовсе не являются приоритетом для Тимошенко. Она первой сыграла роль буревестника кризиса, теперь ей остается подождать результатов досрочных парламентских выборов. Есть основания полагать, что показатели БЮТ будут не столь блестящими, как раньше, но достаточными для сохранения возможности влиять на ситуацию в стране. К тому же «сердечный» электорат традиционно хранит веру в непогрешимость своего вождя.

История Великой депрессии 1929 – 1933 годов показывает, что экономический кризис заставил страны западной демократии выбирать между демократизацией и тоталитаризмом. В украинских условиях можно прогнозировать удручающие для страны результаты досрочных выборов. Противоречия внутри властной элиты, практически растоптанное правосудие и массовое разочарование будущих избирателей практически гарантируют невысокий КПД запланированного на 14 декабря голосования. БЮТ пока не собирается менять линию на отрицание необходимости переизбрания Верховной Рады, и это может, в конечном счете, привести к недобору необходимого для признания голосования легитимным количества избирателей. При этом «сердечники» будут готовы опротестовать результаты волеизъявления, благо, опыт давления на суды у них имеется, а депутатские полномочия и неприкосновенность теряют силу после принятия присяги парламентариев нового созыва. К тому же подведение итогов выборов, вероятнее всего, состоится в начале 2009 года – праздничная атмосфера может охватить весь мир, но Юлия Владимировна еще в прошлом году показала, что готова работать, пока другие отдыхают. Правительство, в котором у Тимошенко и сегодня есть большинство, заявит о собственной легитимности и готовности работать «до победного конца». Смогут ли разгоряченные избирательной кампанией оппоненты противопоставить что-либо премьерской жажде власти? Леди Ю не относится к категории людей, готовых в любой момент расстаться с властью, к тому же ее избирательная кампания будет построена в стилистике «Спасатели, вперед», умиляющей экзальтированных и легковерных сограждан.

Поэтому уже сегодня можно констатировать, что призыв к созданию «душки» – тактический шаг, элемент стратегического плана действующего премьера по сохранению и укреплению собственной власти. Теряя поддержку избирателей и симпатию властной элиты, Тимошенко попытается превратить свой рабочий кабинет в бастион, на котором можно принять последний и решительный бой в декабре 2008-го…

Евгений Магда