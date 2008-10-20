Кто должен заниматься экономическим кризисом – правительство или СНБО?

Пресс-служба Президента Украины обнародовала позицию Виктора Ющенко о целесообразности создания парламентской коалиции, которая позаботилась бы о защите от мирового финансового кризиса. Именно к созданию такой коалиции накануне призвала в своем телеобращении премьер-министр Юлия Тимошенко.

Экономисты прекрасно понимают, что сама Юлия Владимировна своими популистскими, экономически безграмотными действиями, порой граничащими с экономическим невежеством, приложила немалые усилия, чтобы этот кризис был действительно глубоким и существенно отразился на благосостоянии украинских граждан. В то же время нужно помнить, что ответственность за социальный популизм и непроведение экономических реформ несут все основные политические силы страны.

Что же касается призывов к созданию очередной антикризисной коалиции, то в них есть некоторый смысл, – если они предполагают осознание необходимости передать власть антикризисному техническому правительству, которое бы работало до президентских и последующих (после них) парламентских выборов. Все министры этого правительства должны были бы публично пообещать не претендовать на президентскую должность в 2010 году и на депутатские мандаты на следующих парламентских выборах. Именно это правительство могло бы провести коммунальную реформу, реформу топливно-энергетических рынков, реорганизацию и приватизацию угольных шахт. Именно эти реформы наиболее болезненны, для их проведения нужные настоящие специалисты, которые не будут дрожать за потерю политических рейтингов. Количество сфер реформирования должно быть ограничено, но именно на этих направлениях должны быть сосредоточены основные усилия такого правительства. Понятно, что реформы должны сопровождаться жесткой бюджетной политикой, направленной на стимулирование инвестиционного спроса, а не конечного потребления.

При таком подходе можно было бы говорить об уместности отсрочки внеочередных парламентских выборов.

Что же касается позиции Президента, который считает, что при нынешней ситуации Совет национальной безопасности и обороны должен стать основным координационным органом для защиты от кризиса, – то назвать ее адекватной очень трудно.

В любой стране именно правительство занимается экономической политикой. Объективно именно правительство располагает необходимым исполнительным аппаратом для подготовки и реализации антикризисных мероприятий. И именно у правительства значительно больше общественной легитимности и мобильности для принятия профессиональных решений, – чем у СНБО. Уже не говорю о том, что антикризисное техническое правительство может опираться на парламент хотя бы для утверждения бюджета на 2009-й и 2010 год и для принятия необходимых законодательных актов, направленных на проведение ряда ключевых реформ. Очевидно, что СНБОУ не может и не должен замещать правительство. Логично было бы, чтобы Президент Украины не делал попыток перетянуть одеяло на подведомственный ему СНБОУ, а призвал все политические силы, представленные в парламенте, к созданию антикризисного правительства и голосованию за жесткие антикризисные мероприятия.

Борис Кушнирук, экономист