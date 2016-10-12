VI Национальный экспертный форум "Ключевые вопросы года"
12 октября 2016 года в Киеве, в конференц-зале бизнес-центра "Парус" (ул. Мечникова, 2) состоится VI Национальный экспертный форум, учредителем и организатором которого выступает Институт Горшенина.
Программа VI Национального Экспертного Форума «Ключевые вопросы года»
12 октября 2016 года (среда), Киев, Бизнес-центр «Парус», ул. Мечникова, 2, 2 этаж
09:00 – 10:00 – Регистрация участников и гостей Форума;
10:00 – 10:15 – Церемония открытия Форума;
10:15 – 11:45 – Дискуссионная панель «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА»
Вопросы к обсуждению:
· Построение эффективной модели государственного управления в условиях децентрализации;
· Пути урегулирования кризиса в Украине. Роль местных общин;
· Конкурентные преимущества регионов. Как украинским регионам эффективно реализовать свой потенциал?
· Децентрализация – ложный путь или реальный ответ на проблемы в Украине?
· Будущее Донбасса, как составной части Украины.
УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
· Игорь Райнин, глава Администрации Президента Украины (предварительное согласие);
· Иван Миклош, сопредседатель группы стратегических советников при Кабинете министров(подтверждено участие);
· Олег Синютка, председатель Львовской областной государственной администрации (предварительное согласие);
· Юрий Гарбуз, председатель Луганской военно-гражданской администрации (подтверждено участие);
· Роман Безсмертный, Чрезвычайный и полномочный посол Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам административно-территориальной реформы в 2005 г.(подтверждено участие);
· Леонид Емец, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия (подтверждено участие).
· Олег Березюк, народный депутат Украины, председатель депутатской фракции Политической партии "Объединение "САМОПОМОЩЬ", Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (предварительное согласие).
МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.UA (подтверждено участие).
11:45 – 12:00 – перерыв на кофе и неформальное общение.
12:00 – 13:15 – дискуссионная панель «СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Вопросы к обсуждению:
· Составляющие энергетической безопасности Украины. Собственные источники энергоносителей, энергоэффективность и диверсификация поставок
· Реформирование газового рынка и рынка электроэнергии в Украине;
· Международное сотрудничество Украины относительно реформирования энергетического сектора.
· Имплементация норм и принципов 2-го и 3-го энергопакетов.
УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
· Карел Хирман, советник по энергетике группы стратегических советников при Кабинете Министров (подтверждено участие);
· Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК (подтверждено участие);
· Сергей Чех, советник министра энергетики и угольной промышленности Украины(подтверждено участие);
· Торстен Воллер, руководитель энергетической секции группы поддержки Украины, Европейская комиссия (приглашение на рассмотрении);
· Ольга Белькова, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (подтверждено участие);
· Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании «Dragon Capital»(приглашение на рассмотрении).
МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики (подтверждено участие).
13:15 – 13:45 – перерыв и фуршет. Общение в кулуарах форума.
13:45 – 14:55 – дискуссионная панель «УКРАИНА В ЕВРОПЕ И МИРЕ»
Вопросы к обсуждению:
· Как повлияют предстоящие выборы в США, Германии и Франции на ситуацию вокруг Украины?
· Перспективы Минского процесса. Есть ли альтернатива минскому переговорному формату и Минским соглашениям?
· Сотрудничество Украина – НАТО. Если не членство, то что?
· Безвизовый режим для Украины. Есть ли свет в конце тоннеля?
· Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС.
УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
· Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (подтверждено участие);
· Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (предварительное подтверждение);
· Изабель Дюмон, посол Республики Франция в Украине (подтверждено участие);
· ЮрисПойканс, посол Латвийской республики в Украине (подтверждено участие);
· Александр Чалый, президент «Грант Торнтон Украина», экс-заместитель министра иностранных дел Украины (приглашение на рассмотрении).
МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина (подтверждено участие).
14:55 – 15:00 – закрытие VI Национального Экспертного Форума. Финальное обращение представителя Института Горшенина к участникам Форума.
Генеральным спонсором VI Национального Экспертного Форума выступила компания ДТЭК.
Информационный партнер – LB.ua
Генеральный телевизионный партнер – Эспрессо ТВ
Эксклюзивные информационные партнеры - Телеканал 24 Радио 24.
Информационные партнеры – УНИАН и РБК-Украина.
Гостевая регистрация на VI Национальный Экспертный Форум начнется в понедельник, 3 октября 2016. На сайте LB.ua, а также на сайтах информационных спонсоров НЭФ, будет доступна форма для онлайн-регистрации.
В связи с большим количеством участников и ограниченным количеством мест оргкомитет VI Национального Экспертного Форума будет предоставлять приоритетное право участия в Форуме в качестве гостей для сотрудников центральных органов государственной власти, представителей коммерческих компаний и организаций.