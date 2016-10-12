VI Национальный экспертный форум "Ключевые вопросы года"

Программа VI Национального Экспертного Форума «Ключевые вопросы года»

12 октября 2016 года (среда), Киев, Бизнес-центр «Парус», ул. Мечникова, 2, 2 этаж

09:00 – 10:00 – Регистрация участников и гостей Форума;

10:00 – 10:15 – Церемония открытия Форума;

10:15 – 11:45 – Дискуссионная панель «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА»

Вопросы к обсуждению:

· Построение эффективной модели государственного управления в условиях децентрализации;

· Пути урегулирования кризиса в Украине. Роль местных общин;

· Конкурентные преимущества регионов. Как украинским регионам эффективно реализовать свой потенциал?

· Децентрализация – ложный путь или реальный ответ на проблемы в Украине?

· Будущее Донбасса, как составной части Украины.

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:

· Игорь Райнин, глава Администрации Президента Украины (предварительное согласие);

· Иван Миклош, сопредседатель группы стратегических советников при Кабинете министров(подтверждено участие);

· Олег Синютка, председатель Львовской областной государственной администрации (предварительное согласие);

· Юрий Гарбуз, председатель Луганской военно-гражданской администрации (подтверждено участие);

· Роман Безсмертный, Чрезвычайный и полномочный посол Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам административно-территориальной реформы в 2005 г.(подтверждено участие);

· Леонид Емец, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия (подтверждено участие).

· Олег Березюк, народный депутат Украины, председатель депутатской фракции Политической партии "Объединение "САМОПОМОЩЬ", Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (предварительное согласие).

МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.UA (подтверждено участие).

11:45 – 12:00 – перерыв на кофе и неформальное общение.

12:00 – 13:15 – дискуссионная панель «СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вопросы к обсуждению:

· Составляющие энергетической безопасности Украины. Собственные источники энергоносителей, энергоэффективность и диверсификация поставок

· Реформирование газового рынка и рынка электроэнергии в Украине;

· Международное сотрудничество Украины относительно реформирования энергетического сектора.

· Имплементация норм и принципов 2-го и 3-го энергопакетов.

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:

· Карел Хирман, советник по энергетике группы стратегических советников при Кабинете Министров (подтверждено участие);

· Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК (подтверждено участие);

· Сергей Чех, советник министра энергетики и угольной промышленности Украины(подтверждено участие);

· Торстен Воллер, руководитель энергетической секции группы поддержки Украины, Европейская комиссия (приглашение на рассмотрении);

· Ольга Белькова, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (подтверждено участие);

· Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании «Dragon Capital»(приглашение на рассмотрении).

МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики (подтверждено участие).

13:15 – 13:45 – перерыв и фуршет. Общение в кулуарах форума.

13:45 – 14:55 – дискуссионная панель «УКРАИНА В ЕВРОПЕ И МИРЕ»

Вопросы к обсуждению:

· Как повлияют предстоящие выборы в США, Германии и Франции на ситуацию вокруг Украины?

· Перспективы Минского процесса. Есть ли альтернатива минскому переговорному формату и Минским соглашениям?

· Сотрудничество Украина – НАТО. Если не членство, то что?

· Безвизовый режим для Украины. Есть ли свет в конце тоннеля?

· Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС.

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:

· Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (подтверждено участие);

· Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (предварительное подтверждение);

· Изабель Дюмон, посол Республики Франция в Украине (подтверждено участие);

· ЮрисПойканс, посол Латвийской республики в Украине (подтверждено участие);

· Александр Чалый, президент «Грант Торнтон Украина», экс-заместитель министра иностранных дел Украины (приглашение на рассмотрении).

МОДЕРАТОР ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина (подтверждено участие).

14:55 – 15:00 – закрытие VI Национального Экспертного Форума. Финальное обращение представителя Института Горшенина к участникам Форума.

Генеральным спонсором VI Национального Экспертного Форума выступила компания ДТЭК.

Информационный партнер – LB.ua

Генеральный телевизионный партнер – Эспрессо ТВ

Эксклюзивные информационные партнеры - Телеканал 24 Радио 24.

Информационные партнеры – УНИАН и РБК-Украина.

Гостевая регистрация на VI Национальный Экспертный Форум начнется в понедельник, 3 октября 2016. На сайте LB.ua, а также на сайтах информационных спонсоров НЭФ, будет доступна форма для онлайн-регистрации.

В связи с большим количеством участников и ограниченным количеством мест оргкомитет VI Национального Экспертного Форума будет предоставлять приоритетное право участия в Форуме в качестве гостей для сотрудников центральных органов государственной власти, представителей коммерческих компаний и организаций.