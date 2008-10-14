ДТП в Одессе: 7 человек травмированы, 6 разбитых авто

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе травмированы семь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского отдела ГАИ, авария произошла ночью 13 октября.

По словам старшего инспектора отделения профилактической работы горотдела ГАИ Аллы МАРЧЕНКО, „ДТП произошло из-за того, что 23-летний водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего колеса автомобиля ударились в бордюрный камень. Автомобиль отбросило на встречную реверсивную полосу движения, где он столкнулся с Daewoo Sens. В свою очередь Daewoo столкнулся с автомобилями Nissan, BMW 318 и “ВАЗ 21099”, а также пассажирским автобусом “Богдан”.

Движение транспорта на магистрали было остановлено на три часа.

5 участников ДТП были сразу госпитализированы, а впоследствии за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших. Все участники ДТП получили серьезные травмы.