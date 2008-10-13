Ющенко и Тимошенко на заседании СНБО (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение СНБО от 13 октября «О неотложных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

В частности, СНБО обязал Кабмин безотлагательно решить вопрос о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета средств, необходимых для обеспечения финансирования подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 7 декабря 2008 года, а также обеспечить их перечисление до 17.00 13 октября 2008 года Министерством финансов Украины и Государственным казначейством Украины Центральной избирательной комиссии.

Против этого решения СНБО голосовали премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН