Если жизнь хоть немного ухудшится, Тимошенко займет президентское кресло

(Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет, что с 25 августа нынешнее правительство утратило легитимность, поскольку Янукович не снял с себя депутатских полномочий в отведенный законом 20-дневный срок со дня его избрания премьер-министром. – Ред.)

То, что она специалист делать из мухи слона, – это да. Но сейчас она решила то ли атаковать ради атаки, то ли просто напомнить о себе, чтобы народу было не скучно, – не понятно.

Вы ведь понимаете, что теперь Януковичу придется по верёвке ходить. Хоть немного улучшится жизнь простых людей, – хорошо. Если нет, – тогда эта коса-демагог вполне займет президентское кресло в 2009 году!

В самом страшном сне я бы не хотел этого.

Проблема еще в том, что националистически настроенная часть населения (около 25 %) никогда, ни при обстоятельствах не проголосует за Януковича или кого-нибудь из Партии регионов, даже если будут в золоте "купаться" при нем.

Это обстоятельство меня поражает больше всего в сегодняшней Украине!!

Трезвый взгляд, Россия, родом из Одессы (из дискуссии на форуме )