ДТП в Киевской области: четверо погибших

В среду в 16.30 в Иванковском районе Киевской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие ДТП погибли четыре человека.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 147 автоаварий, в которых погиб 31 человек и 162 были травмированы.