ДТП в Киевской области: четверо погибших
11:40, 09 октября 2008Разное
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Лобовое столкновение легковых авто
В среду в 16.30 в Иванковском районе Киевской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие ДТП погибли четыре человека.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 147 автоаварий, в которых погиб 31 человек и 162 были травмированы.
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