Кто у нас свиньи?

Выбори-шмыбори. Эфир переполнен корявыми прогнозами политологов. Распустит – не распустит. Когда? Как ?

Несколько дней назад рано утром я ехал на авто с Радужного на Крещатик. На Перова увидел сгорбленную бабушку лет семидесяти, которая подметала улицу. Сам факт, что такие больные пожилые женщины за нами подметают, мно-о-о-го! говорит о нашем обществе. А тут какой-то жлоб через открытое окно своей машины бросает окурок прямо под ноги этой бабушке. От такой наглости я растерялся и ничего ему не сказал. Но после этого начал считать киевские жлобов. Как водится, были пробки и тягнучки. Так что время у менябыло. Угадайте с трех раз скольких таких свинтусов я насчитал от Левобережки до Крещатика. Четырнадцать! Если не верите, попробуйте сами как-нибудь посчитать.

Об этом случае я рассказал знакомому – главному редактору известной газеты. Оказалось, что его тоже волнует это киевское свинство. Более того, этот приколист возит с собой в машине специальную пепельницу, и когда кто-то при нем, стоя в пробке, выбрасывает на асфальт окурок, главный редактор не ленится: берет пепельницу, выходит из машины и говорит свинтусу: «Мужик! Ты не волнуйся! Я за тобой уберу!»

Услышав о таком, я сказал ему: «Тебя когда-нибудь за такое побьют». Он засмеялся и ничего не ответил.

А сегодня я сам не выдержал. Стояли в пробке. Рядом дядя на Мэрсе открыл окно и выбросил окурок. Я тоже открыл окно и спросил, очень вежливо: «Уважаемый! За вами убрать?» Челюсть у него отвисла. Было видно, что моя реплика его достала. Не исключено, что он в следующий раз по крайней мере посмотрит, не видит ли кто, как он свинячит.

А вы говорите выборы, кризис. Да он у нас будет постоянный.

Валерий Нечипоренко