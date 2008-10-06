Самую высокую в мире башню из конструктора Lego возвели в Австрии

В Вене построили самую высокую в мире башню из конструктора Lego. Высота сооружения, над созданием которой трудились сотни юных жителей Австрии, составила 29,485 метра, сообщается на сайте Die Presse.

Для сооружения башни потребовалось около полумиллиона деталей, а вес пластиковой башни составил 1,2 тонны.

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд, и теперь венская башня официально считается самым высоким в мире сооружением, собранным из пластиковых кирпичиков Lego.

Башня насчитывает 150 этажей по 25 рядов кирпичиков в каждом. На возведение башни ушло несколько дней - строительство началось утром в четверг и завершилось в субботу.

Предыдущий рекорд строительства из Lego был установлен в Великобритании в мае 2006 года - тогда любителям конструктора удалось построить башню высотой в 29,26 метра. Следующая попытка установить мировой рекорд высоты башни из конструктора будет предпринята в Японии в 2009 году.