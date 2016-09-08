Пресс-конференция "Готовы ли украинцы открывать собственный бизнес по евростандартам"

8 сентября в 13-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Готовы ли украинцы открывать собственный бизнес по евростандартам». На пресс-конференции будут представлены результаты социологического исследования, выполненного «Социс» по заказу группы 1+1 медиа об уровне осведомленности о программах Евросоюза по поддержке украинского предпринимательства, об улучшении бизнес-климата и готовности украинцев делать бизнес по стандартам ЕС. Исследование проводилось в рамках совместного проекта Представительства ЕС в Украине и 1+1 медиа - #EUkraine. #EUkraine призван поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Украине, мотивировать украинцев успешными бизнес-историями и определить вызовы, которые стоят перед украинской бизнес-средой. Результаты опроса и проект #EUkraine представят: Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа; Юргис Вилцинскас, руководитель отдела по работе с прессой и информацией Делегации ЕС в Украине; Анатолий Куцевол, , заместитель директора Правительственного офиса по вопросам евроинтеграции; Татьяна Пушнова, руководитель Ukraine Today, координатор проекта #EUkraine (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +38 067 332 52 91, +38 044 490 0101 (37-81), g.grubliak@1plus1.tv Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.