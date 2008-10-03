Луценко про ГАИ, штрафы, автошколы и двустороннюю коррупцию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выразил надежду на то, что уже в ноябре вступят в силу новые требования Закона о дорожном движении.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Донецке. «Я очень надеюсь, что будет подписал законопроект об изменении к Закону о дорожном движении…Глава государства имеет 15 дней на принятие решения, и я очень надеюсь, что этот закон будет подписан», - сказал министр, напомнив, что данный закон, разработанный МВД, «был внесен в парламент от имени Президента». Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул: «Посему, надеюсь на его подписание. А дальше публикация, то есть, я считаю, что с ноября месяца водителям надо быть вдвойне осторожнее, хотя я их призываю начинать тренироваться делать это уже с завтрашнего дня».

Министр подробно остановился на отдельных пунктах закона, которые значительно ужесточают ответственность водителя за правонарушение на дороге.

«Хочу напомнить, что вопрос не идет исключительно об увеличении штрафов, это примитивный подход и не есть правильным», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Хотя, по его словам, «подняли штрафы многократно». «Например, сегодня при отсутствии страховки штраф составляет не банальных 17 грн., как раньше было, а 500 грн., что фактически соответствует стоимости страховки. Например, за отказ остановиться на требования работника ГАИ, штраф за который раньше был порядка 34 грн., сегодня - уже около 150 грн. или 3 месяца без права вождения автомобиля. Пьяный за рулем – это 2,5 – 3,4 тыс. грн. штрафа, или до 10 лет при повторном совершении такого преступления лишения права вождения автомобиля», - перечислил глава МВД.

Однако он акцентировал, что повышение штрафов – «это не главное».

«Главные инновации у Закона, который я всецело поддерживаю и на него очень рассчитываю, - пояснил Ю. ЛУЦЕНКО, - это наконец-то введение общемировой нормы видео- и фотофиксаций нарушений в качестве доказательства в суде: то есть, камеры будут беспристрастно фиксировать нарушения превышения скорости на автотрассах».

Министр заверил, что «независимо от того, кто за рулем сидит – работник милиции, СБУ, олигарх, пенсионер, штраф будет идти по месту жительства». «Внутренняя безопасность МВД Украины будет контролировать буфер информации с тем массивом квитанций, который будет высылаться нашими дознавателями по месту регистрации автомобиля», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, «в случае неуплаты этих штрафов, при прохождении предусмотренных техосмотров, люди будут платить вдвое большую сумму за невыполнение санкций, предусмотренных новым законом».

«С моей точки зрения, именно этот подход – ответ на ту коррупцию, которая в двустороннем порядке, к сожалению, существует на дорогах Украины - и со стороны водителей, и со стороны отдельных, нерадивых работников ГАИ», - подчеркнул глава МВД. Он отметил, что с повсеместным внедрением новой техники на дорогах страны, «наши работники ГАИ, как и в любом цивилизованном мире, будут патрулировать, а не сидеть в засадах, выпасая нарушителей, многие из которых являются потенциальными взяткодателями». «Вот в этом смысл этого закона в первую очередь, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также добавил, что «немаловажная составляющая в этом законе - это ужесточение подхода к автошколам, которые к сожалению, профанируют свою задачу выпуска грамотных водителей». «В самом деле – десятки тысяч людей выходят из них и учатся на дорогах ценой человеческих жизней. Мы собираемся навести порядок в этом хозяйстве», - заключил министр, подчеркнув, что «весь комплекс этих работ в ближайшее время покажет свою эффективность».