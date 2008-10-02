Король Швеции встретился с украинскими шведами

Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАФ вместе с королевой СИЛЬВИЕЙ во время посещения Херсонской области торжественно открыл участок автодороги, который соединила с. Змеевка с крупным областным транспортным путем, протяженностью 4 км «Марьянское-Берислав».

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии открытия дороги король Швеции и председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ перерезали символическую ленту. Автодорогу сдали в эксплуатацию 15 сентября 2008 года по случаю визита Короля Швеции.

Также Король Швеции встретился с жителями села Змеевка Бериславского района – этническими шведами. Коронованный гость херсонских шведов подарил местной больнице диагностическое оборудование.

Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАФ вместе с королевой СИЛЬВИЕЙ посетил в Змеевке Свято-Михайловскую церковь (кирху), которая принадлежит православной и шведской лютеранской общинам, где принял участие в богослужении, которое провел шведский пастор.

Также в Змеевке король с королевой возложили цветы к Памятному знаку репрессированным шведам и немцам, которые преследовались советской властью в 1937-1938 годах.

После этого королевская делегация во главе с монархом посетила производственные цеха концерна «Чумак» в г. Новая Каховка. Это производство создано на инвестиции шведских бизнесменов, его возглавляет шведский топ-менеджер – Карл СТУРЕН. На «Чумаке» шведский монарх принял участие в бизнес-ланче с представителями местного аграрного бизнеса.

По окончании посещения Херсонской области Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАФ вместе с королевой СИЛЬВИЕЙ отправился в аэропорт в Николаев, где должен отбыть в АРК Крым.

Визит Короля Швеции КАРЛА XVI ГУСТАФА и Королевы СИЛЬВИИ освещали около 60 представителей СМИ из Украины, России и Швеции.

Справка УНИАН. В селе Змиевка Бериславского района Херсонской области проживает небольшая шведская община - 108 человек. Село основано в 1782 году переселенцами в Таврию с острова Даго. Представители этой общины разговаривают на старошведском языке, который в настоящее время забыт в Швеции.

Первую деревянную церковь шведским переселенцам подарил князь Потемкин. Когда в середине ХІХ века деревянная церковь сгорела, на ее месте начали строить каменную, которая была освящена в 1885 году. В 1929 году церковь закрыли. В 1951 году кирху превратили сначала в клуб, а впоследствии – в склад минеральных удобрений. Только в 1988 году верующие начали отстраивать церковь за собственные средства. Пасторы из Швеции приезжают в Змеевку раз в несколько месяцев, поскольку своего священника община не имеет.