В Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля (фото)

В Киеве на улице Заболотного столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель "ВАЗ - 2104". "Четверка" двигалась во второй левой полосе. За ним, на некотором расстоянии - "Nissan". Вскоре "ВАЗ" вылетел на встречку, по которой ехал "Chevrolet". Водитель последнего, чтобы избежать столкновения, сворачивает в сторону. Но "ВАЗ" все-таки врезается в "Chevrolet", после чего, потеряв контроль над ситуацией, двигается дальше по встречной и с силой влетает в джип "Nissan".

"Chevrolet" после столкновения раскрутило и он, неуправляемый, задевает еще один "Nissan".

В результате ДТП пассажир "ВАЗ"а погиб на месте, второго, в тяжелом состоянии, увезли в реанимацию. Кто из них был за рулем - так и не удалось выяснить.

Водителя джипа и его спутницу госпитализировали с травмами ног и головы. Остальным пострадавшим работники скорой оказали медпомощь на месте.

Магнолия-ТВ