Тимошенко пасется на чужих электоральных полях

В течение последних двух-трех месяцев политический пиар Блока Юлии Тимошенко базировался на нескольких константах, которые стали уже достаточно привычными для потребителя-избирателя: мы за мир и единство в Украине, потому очень осторожны в своих политических оценках и высказываниях и ориентируемся на ЕС; очень хотим сохранить демкоалицию, но этот НУ-НС ее разрушает; нашу шефиню, маленькую и слабую женщину, преследуют Ющенко, Балога и спецслужбы своей бессмыслицей о государственной измене; процент жиров в масле благодаря неустанной работе правительства Тимошенко непрестанно растет, и если бы не некоторые „козлы”, которые мешают нам жить...

Этого набора тезисов вместе с лучезарной улыбкой, легендарной косой, обещаниями „чуда и прорыва” и удушающими остротами в адрес оппонентов полностью хватает, чтобы удерживать электоральное ядро и часть периферии на уровне двадцати с хвостиком процентов. То есть, как показывают последние опросы социологов, по крайней мере не уступить партии Регионов, а то и выигрывать на данный момент 2-3%. Но, очевидно, в случае внеочередных выборов (а их вероятность становится все более высокой) БЮТу нужная убедительная победа. Лишь она даст этой силе возможность сохранить господствующие высоты в правительстве и получить – в парламенте. А затем президентские гонки превратятся в пустую формальность.

Однако для этого недостаточно „выбрать” ядро даже с широкой периферией. Неумолимая логика диктует необходимость хорошенько попастись на чужих электоральных полях. И здесь появляется потребность в пиарной экспансии, следовательно в диверсификации пиара в соответствии со взглядами и ментальными стереотипами чужого электората. Признаки подобных планов пиарщиков Блока хорошо заметны в последние дни.

Явное посягательство на электоральную территорию Виктора Ющенко – это реставрация по личной инициативе Юлии Тимошенко и на средства главного бютовца Харьковщины Александра Фельдмана единственного Гетманского флага ХVII—XVIII ст., который сохранялся в плохом состоянии в Харьковском историческом музее. По мнению историков, под этим флагом ходил в походы сам Иван Мазепа. Ранее Юлия Владимировна не была замечена в набожном отношении к символам славного казацкого прошлого, это была парафия Виктора Ющенко параллельно с пчелками и трипольскими черепками. В конечном итоге, кто мешал набрать имиджевых очков в родном городе президентовому брату Петру и племяннику Ярославу? Да еще и доброе дело сделать?

А теперь Тимошенко получила возможность для ура-патриотической риторики по поводу возвращения флага в Украину после реставрации, которая слишком напоминает Ющенковскую: «Сегодня уникальное событие в Украине, и это знаково, что оно происходит в такое напряженное политическое время. Украине сегодня нужны мудрость, единство и служение политиков. Возвращение с реставрации единственного Гетманского флага, возможно, еще дополнительно вдохновит и политикум Украины, и народ Украины». И направлена эта риторика прямой наводкой на удельный национально-сознательный электорат Виктора Андреевича.

Или еще заявление относительно темы, которой Тимошенко пыталась не касаться в предчувствии коалиции из „регионалами”: «Наша политическая команда была, есть и останется навсегда борцами за единый государственный язык”. Ну, чистый Ющенко. Правда, ее буквально вынудил сказать это на камеры вице-премьер Иван Васюник. Но тем не менее.

А вот вице-премьер по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря громко заявляет, что с 1 января 2009 года в Украине начнет функционировать Координационное бюро европейской интеграции. И это тоже болезненная для Ющенко новация, поскольку именно он привык воплощать в себе имидж главного интегратора Украины в европейские и евроатлантические структуры. Между тем, не только создана структура аж с семьюдесятью (!) теплыми местечками для избранных правительственных чиновников, но и предметно показано, кто в этой стране реально занимается евроинтеграцией – правительство Тимошенко.

Вчера Юлия Тимошенко разыграла еще одну любимую „фишку” Ющенко – заявила, что поддерживает использование нефтепровода Одесса- Броды в проектном аверсном направлении. Правда, лишь после подписания соглашений о поставках нефти для ее транспортировки по этому нефтепроводу. Мол, "правительство и Минтопэнерго ведут переговоры с теми странами, которые могут быть задействованы в завершении этого проекта". А люди Президента не просто ничего не делают в интересах проекта, да еще и зарятся на государственную нефть: "Единственное, чего мы не допустим, - это той программы, которую начал секретариат президента, чтобы выкачать техническую тяжелую нефть, которой наполнен нефтепровод Одесса-Броды на 300 млн. долларов, и оставить трубу практически без нефти".

БЮТ умудряется влезать на пиарную территорию не только Ющенко и „Нашей Украины”, но и на поле регионалов. Тимошенко берет за правило регулярные встречи в приязненной атмосфере с сакральным для их электората Владимиром Путиным. А Януковича к правящему премьеру РФ красноречиво не допускают. По крайней мере, публично. Следующее заявление бывшего пламенного евроатлантиста Николая Томенко, кажется, прозвучало из уст Шуфрича: „коалицию необходимо создавать для Украины, а не для НАТО... Нет никаких оснований пересматривать позицию об обязательности проведения всеукраинского референдума относительно вступления в НАТО. Более того, абсолютное большинство граждан высказываются именно за такую формулу принятия решения в этом вопросе”.

Не грех потоптаться по электорату и меньших политических сил. Вот Тимошенко заявляет, что правительство собирается внести в Верховную Раду ряд законов, которые предусматривают установление контроля за использованием земли сельхозназначения. Законы предусматривают крайне нужные для аграриев вещи: четкое установление норм и требований к эксплуатации сельскохозяйственной земли, усиления системы контроля с созданием соответствующих органов и усиление ответственности тех субъектов, которые нарушают нормы использования земель. В частности среди санкций правительство предлагает применять: административный штраф, лишение льгот, а в крайнем случае – лишение права на использование земли. Кстати, наведение порядка с землями сельскохозяйственного назначения – это любимая тема как Владимира Литвина, так и Александра Мороза.

А следующее заявление Тимошенко вам ничего не напоминает? „Правительство планирует упорядочить деятельность игрового бизнеса в городах. Они заполонили центры всех городов, действуют полулегально, разрушая нормальное воспитание молодежи и жизни семей. Сегодня, к сожалению, эти ячейки азартных игр находятся возле школ, возле детских садиков. Я думаю, что так как и все страны ЕС, нужно унормировать этот вопрос, ограничив возможности разворачивать эти ячейки", - заявила премьер. Правительство планирует ограничить расположение игровых автоматов в центрах городов. Эту инициативу Тимошенко собирается вынести на общественное обсуждение”. Правильно. Почти дословно цитируются фрагменты из интервью столичного мэра Леонида Черновецкого, который явно сделает идеологему борьбы с игорным бизнесом одной из основных в своей парламентской кампании. Но оказывается, что главный борец – не „Леня-Космос”, а Тимошенко со своим правительством.

Следовательно, ничего странного не будет, если БЮТ пойдет на внеочередные выборы к ВР с лозунгами наподобие „Украине нужна Юля” „Закон один для всех „любых друзей” и „Жить станет лучше на тысячу гривен уже сегодня”...

Николай Писарчук