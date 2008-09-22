Хочешь срубить дерево, спроси Черновецкого как

Удаление зеленых насаждений в возрасте свыше 60 лет будет проходить в столице исключительно по согласованию Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом говорится в изменениях к распоряжению Киевской городской государственной администрации от 27 июня 2007 г. “Об утверждении Порядка удаления зеленых насаждений на территории г. Киева, Порядка определения восстановительной стоимости зеленых насаждений в г. Киеве и Базовых расценок определения стоимости услуг по обследованию зеленых насаждений, согласования генпланов, планов прокладки инженерных сетей, дендропланов проектной документации, расчета восстановительной стоимости и подготовки разрешительной документации на удаление зеленых насаждений”, которые подписал мэр столицы на прошлой неделе.

В соответствии с последними изменениями, с которыми можно ознакомиться на официальном веб-портале городской власти, увеличены поправочные коэффициенты Кв (относительно возрастного состояния дерева или куста) и Кз (коэффициент ценности участка городской территории), которые используются для начисления восстановительной стоимости зеленых насаждений в Киеве.

Отныне установлено, что Кв=1 для деревьев-молодняка до 20 лет, Кв=1,5 для средневозрастных деревьев 20-60 лет и Кв=5 для созревших деревьев 60 и больше лет (раньше для молодняка Кв=1, для деревьев 20-50 лет Кв=1,5, 50-80 лет Кв=2,2, 80 и больше лет Кв=2,5). В отношении кустов коэффициент не пересматривался (Кв=1 для кустов до 5 лет, Кв=1,5 для 5-10 лет, Кв=2 для 10-20 лет, Кв=1,5 для кустов более 20 лет).

В соответствии с внесенными изменениями, на треть увеличен коэффициент Кз для центральной зоны столицы - с 6 до 9. В то же время минимум вдвое он увеличен для деревьев на остальной территории застроенной части города и пригородной зоны – соответственно с 3 до 7 и с 2 до 6.

Согласно документу, средства восстановительной стоимости зеленых насаждений, которые подлежат удалению, перечисляются заявителем в городской бюджет и используются на создание и восстановление зеленых насаждений и т.п.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому установлены более жесткие правила вырубки деревьев в городе. По словам мэра, отдельное внимание будет уделяться старым деревьям, которым больше ста лет.

«Экономически будет невыгодно рубить деревья старше ста лет», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отметив, что во многих странах мира туристы любят смотреть не только на исторические памятники, но и на деревья, которым по 300-500 лет. По мнению мэра, теперь застройщики будут планировать строительство на выделенной им территории с учетом сохранения старых деревьев.