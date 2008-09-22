Рейсовый автобус столкнулся с Ниссаном: погибли три человека

В Херсонской области, возле села Партизаны Генического района, на автодороге “Харьков-Симферополь” произошло столкновение рейсового автобуса „ТАМ” с легковым автомобилем „Ниссан”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся, три человека погибли, двое с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы, еще 14 пассажиров не пострадали.

Причина ДТП устанавливается.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 161 автоаварий, во время которых погибли 24 человека и 192 человека травмированы.