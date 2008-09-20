Начальник киевской ГАИ призывает оформлять аварии без милиции

Первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины - начальник ГАИ города Киева полковник милиции Анатолий СИРЕНКО призывает водителей не создавать себе проблем на дорогах из-за нарушения правил дорожного движения.

Об этом идет речь в обращении А.СИРЕНКО к киевским водителям, переданном УНИАН пресс-службой Департамента ГАИ МВД Украины.

Он констатировал, что с наступлением осени ситуация на столичных дорогах осложнилась: увеличилось количество транспорта, ухудшились погодные условия, возросло количество аварий, а следовательно участились задержки в движении. В то же время А.СИРЕНКО отметил, что причиной помех на дорогах часто становится человеческий фактор. В частности, водители, паркуя транспорт в неразрешенных местах, создают серьезные проблемы для своих коллег.

Кроме того, по словам А.СИРЕНКО, большой проблемой для столицы является и то, что вопреки требованиям правил водители выезжают на перекресток, когда за ним образовался затор. Таким образом, блокируется движение во всех направлениях.

При этом начальник столичной ГАИ отметил, что ситуацию не улучшают также дорожные работы (сегодня они ведутся на 47 столичных улицах), которые иногда неоправданно затягиваются. Так, например, еще в начале сентября должны были закончиться работы по улицам Артема и Ветрова. Однако, движение там до сих пор ограничено, что, бесспорно, создает дополнительные проблемы для водителей.

Между тем, по словам А.СИРЕНКО, есть нерешенные вопросы и по светофорному хозяйству. Он высказал замечание коммунальному предприятию „Киевдорсервис”, которое в зависимости от времени года и интенсивности движения, обязано своевременно вносить коррективы в режим работы светофоров.

Начальник ГАИ Киева также напоминает, что задержек транспорта было бы значительно меньше, если бы водители не боялись сами, без участия ГАИ (согласно с п.2.11 ПДД), оформлять мелкие аварии, число которых в непогоду увеличивается в несколько раз. В некоторые дни их количество превышает 400. Поэтому уже сегодня ГАИ обеспечило дежурство инспекторов по оформлению ДТП во всех районных отделах ГАИ с 7 до 23 часов. Для получения необходимой консультации водители могут в любое время суток воспользоваться телефоном: 483-70-64. По этому номеру можно также выразить свои претензии относительно работы сотрудников ГАИ, обратиться за помощью, вызвать инспекторов на место ДТП.

А.СИРЕНКО также убежден, что улучшению дорожной обстановки будет способствовать взаимное уважение и вежливость всех участников дорожного движения.

В то же время он заверил, что сотрудники столичной ГАИ будут делать все возможное, чтобы движение по улицам столицы было безопасным и беспрепятственным.