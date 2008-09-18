В Киеве запретят парковаться "елочкой"

Коммунальное предприятие «Киевдорсервис» в течение месяца должно установить в Киеве дорожные знаки, которые предусматривают запрещение парковки под углом к краю проездной части.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на распоряжение мэра столицы.

Соответствующее решение принято с целью обеспечения регулярности движения общественного транспорта и преодоления заторов на дорогах.

Распоряжение запрещает парковку под углом на дорогах города, кроме случаев, где это не запрещено правилами дорожного движения.

Контроль за соблюдением нововведения в столице возложен на КП «Киевтранспарксервис», которому поручено не допускать парковку «под углом» на дорогах с двусторонним движением, которые имеют две и меньше полосы для движения в одном направлении, кроме случаев такой парковки с частичным или полным заездом на тротуар.

Распоряжением также предусмотрено, что при строительстве новых дорог, реконструкции или изменении движения на существующих дорогах столицы будут предусмотрены места для парковки, в частности и под углом к проезжей части, но только при определенных условиях. В частности, при устройстве заездных «карманов», занижении бортового камня проезжей части и тротуаров, а также учитывая ширину проезжей части, интенсивность движения транспортных средств, наличие маршрутов движения общественного транспорта, полос для движения маршрутных средств и тому подобное.

В мэрии убеждены, что реализация распоряжения поможет уменьшить количество заторов на дорогах Киева на 35%, улучшит пропускную способность улиц на 18%, за счет расширения проезжей части уменьшится количество ДТП на 12%.