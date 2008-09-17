БЮТ и ПР стращают Ющенко уже не импичментом, а тюрьмой

В Верховной Раде зарегистрирован ну очень необычный законопроект. Его авторами – а это депутаты из фракции БЮТ Андрей Портнов и Святослав Олийнык, а также парламентарий из фракции Партии регионов Александр Лавринович – предлагается внести изменения в три статьи Уголовного кодекса.

Данный проект закона совсем не велик, но содержащиеся в нем нормы настолько неординарны и скандальны, что шума в отечественном политикуме он наверняка наделает очень много.

Так, предлагается внести изменения в ст. 340 УК, определяющую ответственность за «незаконное препятствование организации или проведению митингов и демонстраций». Наказание за совершение таких действий сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими вооруженных сил, СБУ, внутренних войск МВД или Управления госохраны - лишение их свободы сроком от трех до шести лет. За соответствующий приказ или распоряжение еще больше – от пяти до десяти лет. Если же в результате действий сотрудников правоохранительных органов или военных погибнут люди, суд сможет назначать виновным пожизненное заключение.

Также данный законопроект предусматривает уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет за «создание искусственных преград использованию государственными деятелями зданий или сооружений, обеспечивающих работу органов государственной власти». Государственными деятелями авторы документа предлагают считать всех высших должностных лиц страны - в частности, Президента, премьера, спикера, министров, народных депутатов, членов Центризбиркома и главу ФГУ.

Однако самая интригующая законодательная инициатива в данном проекте – это уголовная ответственность для президента за незаконный роспуск парламента: «Узурпация государственной власти путем досрочного прекращения полномочий Верховной Рады способом, противоречащим Конституции, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет». Вот такая политическая «ядерная бомба» под Президента!..

Что же означает такая «дерзкая» законодательная инициатива в сегодняшних условиях? Чего хотели добиться фракции Партии регионов и БЮТ, регистрируя данный законопроект?

Можно смело утверждать только одно – меньше всего упомянутые политические силы беспокоились о сохранении благорасположения к себе главы державы Виктора Ющенко и его Секретариата. Ведь основная идея законопроекта – это неприкрытая угроза нынешнему Президенту…

Основной же подтекст документа очевиден. Регионалы и бютовцы намерены и дальше голосовать в Верховной Раде за законопроекты, направленные на сокращение полномочий Президента. Но при этом они опасаются, что Виктор Ющенко не позволит им довести намеченное до конца, для чего распустит парламент – даже если на то не будет надлежащих юридических оснований.

Ну что же! Политическое противостояние в Украине набирает обороты. При этом просто бросается глаза та «удивительная» слаженность, которую в очередной раз демонстрируют БЮТ (считай – Тимошенко) и Партия регионов (считай – Янукович)…

Михаил Маркелов