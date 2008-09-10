В Донецкой области сошли с рельсов 5 цистерн с пропан-бутаном

В Донецкой области, на товарной железнодорожной станции города Красноармейск, при формировании грузового поезда сошли с рельс 5 цистерн (емкость каждой – 73 кубометра) с пропан-бутаном, одна из которых перевернулась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утечки пропан-бутана из цистерн не было. По состоянию на это время 5 цистерн поставлены на рельсы и отправлены на техническое обследование в депо. Причина аварии устанавливается. На работах был задействован восстановительный поезд Донецкой железной дороги. На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.