Мотоциклист разбился на скорости 385 километров в час

Мотоциклист разбился насмерть на скорости 385 километров в час, пытаясь установить мировой рекорд скорости на 500-кубовом двухцилиндровом двухтактном мотоцикле. Как сообщает AFP, 49-летний Клиф Галит (Cliff Gullett) из штата Монтана не справился с управлением во время одного из тестовых заездов на соляной равнине Бонневилль в 185 километрах от Солт-Лейк Сити (США).

Скоростные тесты в Бонневилле проводятся с 1896 года, но широкую известность эта равнина получила только в 1935 году, после того как здесь установил несколько мировых рекордов скорости английский гонщик Малькольм Кэмпбэлл (Malcolm Campbell). Соляная равнина Бонневилль представляет собой дно пересохшего озера и занимает площадь 412 квадратных километров.

Лента.ру