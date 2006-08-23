На месте катастрофы обнаружены более 130 тел погибших

На месте аварии российского самолета Ту-154 в Донецкой области обнаружены более 130 тел погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецкой облгосадминистрации сообщил министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН.

По его словам, украинская сторона заверила представителей России, что располагает всем необходимым оборудованием для проведения генетической экспертизы погибших.

И.ЛЕВИТИН также сообщил, что сегодня в Донецке ожидается приезд около 200 родственников погибших авиапассажиров - 50 родственников прибывают из Краснодарского Края, еще 120 - из Санкт-Петербурга. При этом И.ЛЕВИТИН уточнил, что 30 родственников уже доехали своим ходом.

Он также сказал, что вечером рабочая группа проведет в закрытом режиме встречу с семьями погибших в авиакатастрофе в пресс-центре гостиницы "Шахтер".

И.ЛЕВИТИН акцентировал, что информация, которая передавалась наземными службами экипажу погибшего самолета, находится в распоряжении Украины.

"Вся та необходимая информация, которая была дана экипажу, она вся находится в следственных органах и пока сказать ничего нельзя", - отметил И.ЛЕВИТИН.

Он подчеркнул, что "Украина проводит расследование, и Российская Федерация здесь помогает в проведении всех мероприятий".