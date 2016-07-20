Круглый стол на тему "Заслужила ли Верховная Рада Украины отпуск?"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Можно ли считать эффективной работу нынешнего состава ВР? Стала ли «демократическая» ВР продуктивнее и полезнее для общества, в сравнении с «парламентом времен Януковича»?
2. Что могут народные депутаты ВР VIII созыва считать своей заслугой?
3. Какие важные законопроекты так и не были приняты ВР? Какие шансы, что они будут приняты в ближайшее время?
4. Есть kb надежда, что Рада в ближайшее время преодолеет свои «детские болезни»: «кнопкодавство», прогулы депутатов? Пойдут ли депутаты на введение ответственности за эти нарушения?
5. Лишение депутатской неприкосновенности: признак демократии или сведение счетов? Кого еще могут лишить депутатской неприкосновенности в ближайшее время?
6. Как изменится расклад сил в Раде после июльских довыборов?
Участники круглого стола:
ВАЛЕРИЙ КАРПУНЦОВ, народный депутат Украины, БПП
ТАТЬЯНА ОСТРИКОВА, народный депутат Украины, «САМОПОМИЧ»
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ, народный депутат Украины, «НАРОДНЫЙ ФРОНТ»
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Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).