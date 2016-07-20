Круглый стол на тему "Заслужила ли Верховная Рада Украины отпуск?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Можно ли считать эффективной работу нынешнего состава ВР? Стала ли «демократическая» ВР продуктивнее и полезнее для общества, в сравнении с «парламентом времен Януковича»?

2. Что могут народные депутаты ВР VIII созыва считать своей заслугой?

3. Какие важные законопроекты так и не были приняты ВР? Какие шансы, что они будут приняты в ближайшее время?

4. Есть kb надежда, что Рада в ближайшее время преодолеет свои «детские болезни»: «кнопкодавство», прогулы депутатов? Пойдут ли депутаты на введение ответственности за эти нарушения?

5. Лишение депутатской неприкосновенности: признак демократии или сведение счетов? Кого еще могут лишить депутатской неприкосновенности в ближайшее время?

6. Как изменится расклад сил в Раде после июльских довыборов?

Участники круглого стола:

ВАЛЕРИЙ КАРПУНЦОВ, народный депутат Украины, БПП

ТАТЬЯНА ОСТРИКОВА, народный депутат Украины, «САМОПОМИЧ»

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ, народный депутат Украины, «НАРОДНЫЙ ФРОНТ»

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Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).