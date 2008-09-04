Три российские чемпионки Европы погибли при пожаре в центре подготовки

Вчера Федерация спортивной акробатики России сообщила о том, что в результате пожара погибли три спортсменки, входящие в национальную сборную России, и их тренер, пишет Советский спорт.

Жертвами трагедии стали 18-летняя Анна Марьина из Кирова, 16-летняя Ольга Гофман из Краснодара, Анастасия Головизнина из Краснодара, а также наставник команды, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Светлана Кушу.

Спортсменки, готовившиеся к предстоящему мировому первенству в Шотландии в ранге действующих чемпионок континента, погибли в результате пожара на территории Центра спортивной подготовки в Геленджике.

Спортсменки и их тренер погибли в ночь с 30 на 31 августа, но информация о их смерти появилась на сайте Федерации спортивной акробатики России только 3 сентября, уточняет Лента.ру. При этом на сайте федерации сообщается лишь о факте гибели спортсменок, а не о причине их смерти.