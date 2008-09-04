В Крыму электровоз насмерть сбил женщину
10:12, 04 сентября 2008Разное
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Ведется расследование инцидента
В Симферопольском районе Крыма электровоз сбил насмерть женщину 1962 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай на железнодорожном переезде произошел накануне.
«Электровозом, который двигался из Симферополя, была сбита женщина. Она погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
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