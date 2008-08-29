Суды жалеют пьяных водителей

Суды Полтавской области снисходительно относятся к водителям, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУ МВД Украины в Полтавской области Владимир КРАВЧЕНЯ.

По его словам, суды штрафуют таких нарушителей, но водительских прав не лишают.

При этом В.КРАВЧЕНЯ отметил, что с начала года на автодорогах области было задержано 6 тыс. 816 нетрезвых водителей, а лишено прав лишь каждого третьего из них – 2 тыс. 545 человек.

"Прокуратура вынесла 21 протест относительно мягкого наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и все эти протесты были удовлетворены" ,- сказал начальник облуправления ГАИ.