Суды жалеют пьяных водителей
22:06, 29 августа 2008Разное
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Считает начальник Полтавской ГАИ
Суды Полтавской области снисходительно относятся к водителям, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУ МВД Украины в Полтавской области Владимир КРАВЧЕНЯ.
По его словам, суды штрафуют таких нарушителей, но водительских прав не лишают.
При этом В.КРАВЧЕНЯ отметил, что с начала года на автодорогах области было задержано 6 тыс. 816 нетрезвых водителей, а лишено прав лишь каждого третьего из них – 2 тыс. 545 человек.
"Прокуратура вынесла 21 протест относительно мягкого наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и все эти протесты были удовлетворены" ,- сказал начальник облуправления ГАИ.
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