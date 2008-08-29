Маршрутка столкнулась с грузовиком: 7 человек пострадали
12:15, 29 августа 2008Разное
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ДТП в Днепропетровской области
В Днепропетровской области вчера вечером в результате столкновения с грузовиком было травмировано 7 пассажиров микроавтобуса.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области, пассажирский микроавтобус «Мерседес-Бенц» и грузовой автомобиль «ГАЗ 33021» с прицепом столкнулись на 207-м километре автодороги «Кировоград – Кривой Рог – Запорожье».
Среди травмированных – трое подростков. Все пострадавшие госпитализированы в больницы городов Кривой Рог и Апостолово. Ведется расследование ДТП.
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