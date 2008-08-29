Opel врезался в Mercedes: трое погибших

Недалеко от села Ивница Андрушевского района Житомирской области, на автодороге Житомир - Попельня, водитель легкового автомобиля „Opel” съехал с проезжей части и допустил столкновение с микроавтобусом „Mercedes”, который стоял на обочине дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 210 травмированы.