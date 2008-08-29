Байкеры из Украины, Беларуси и ФРГ собрались в лесу

Сегодня в Тернополе начнется слет байкеров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Юрий ТИТОРЕНКО, президент тернопольского мотоклуба West Forсe, который организует слет, участие в акции примут 250 мотоциклистов.

“Съедутся мотоциклисты из всех уголков Украины, также приедут байкеры из Беларуси и Германии”, – сказал Ю.ТИТОРЕНКО.

По его словам, слет продлится три дня. Сегодня и завтра байкеры будут соревноваться в различных конкурсах. “Будут конкурсы на мастерство езды. Скажем, кто медленнее всего проедет определенную дистанцию, не поставив ногу на землю, откусит сосиску, подвешенную на шнурке, при этом едучи на мотоцикле. И конечно, традиционно будет конкурс на лучший байк, на самый громкий выхлоп. Запланировали мы и соревнование по армреслингу”, – сообщил Ю.ТИТОРЕНКО.

Все мероприятия будут проходить в Куткивецком лесу. Там же сегодня вечером состоится дискотека под открытым небом, а 30 августа вечером – рок-концерт с участием местных исполнителей. Завершится слет 31 августа парадом, во время которого все его участники проедут по центральной улице города - Русской.

Слет мотоциклистов клуб West Forсe организует уже в четвертый раз.