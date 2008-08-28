Петербургское морское собрание хочет отреставрировать собор в Севастополе

Санкт-Петербургское морское собрание выразило желание отреставрировать в первозданном виде усыпальницу адмиралов - Владимирский собор в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в Службе информации и общественных связей Черноморского флота России.

Председатель Санкт-Петербургского морского собрания Николай ОРЛОВ отметил, что собор «для нас не только православный храм, но и часть истории российского флота». «Поэтому мы, имея определенные возможности, видим свой долг в его восстановлении в первозданном виде», - сказал он.

Планом реставрации предполагается покрыть купол собора сусальным золотом, восстановить наружную отделку, роспись и внутренне убранство собора.

Председатель Санкт-Петербургского морского собрания передал настоятелю собора бронзовые позолоченные буквы для восстановления 59-ти из 72-х надписей на мраморных плитах верхней церкви, утраченных в годы Великой Отечественной войны. «На мраморных плитах установленных после Первой обороны Севастополя 1854-1855 гг. были отображены имена 72 морских офицеров - участников Крымской войны, позднее имена командующих Черноморским флотом конца XIX - начала XX в.в.», - сообщает пресс-служба ЧФ РФ.