В Киеве попрощались с Михаилом Сиротой (фоторепортаж)

Церемония прощания с народным депутатом Михаилом Сиротой проходила в клубе Кабинета Министров Украины. Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствовали, кроме родных, Президент Украины, премьер-министр, народные депутаты разных созывов, министры, должностные лица.

Панихиду по покойному отслужили в Киево-Печерской лавре

Похоронили Михаила Сироту на Байковом кладбище Киева.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.Сирота (фракция Блока Литвина) погиб вечером 25 августа в ДТП в Киевской области.

Фото Александра Синицы / УНИАН