В Киеве попрощались с Михаилом Сиротой (фоторепортаж)
17:41, 27 августа 2008Разное
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Народный депутат погиб в ДТП
Церемония прощания с народным депутатом Михаилом Сиротой проходила в клубе Кабинета Министров Украины. Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствовали, кроме родных, Президент Украины, премьер-министр, народные депутаты разных созывов, министры, должностные лица.
Панихиду по покойному отслужили в Киево-Печерской лавре
Похоронили Михаила Сироту на Байковом кладбище Киева.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.Сирота (фракция Блока Литвина) погиб вечером 25 августа в ДТП в Киевской области.
Фото Александра Синицы / УНИАН
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