Gambridge Education Group предлагает стипендии для украинских студентов в Великобритании, ЕС и США

Международная образовательная корпорация Gambridge Education Group предлагает стипендии в более чем 20 университетах Великобритании, ЕС и США для абитуриентов из Украины, планирующих поступление на бакалавриат и магистратуру.

Максимально возможный размер стипендий варьируется в зависимости от учебного заведения и выбранной программы.

Например, для талантливых студентов, поступающих на бакалавриат в Великобритании, продолжительность обучения по ряду специальностей может быть сокращена на один год. В результате экономия составит около 30 тыс. фунтов (с учетом обучения, проживания и питания).

Способным студентам, поступающим на пре-магистратуру в университет Лунда (Швеция), предлагается стипендия в размере 40% стоимости обучения. При переходе на магистратуру возможна полная стипендия.

Кроме того, в большинстве вузов возможны стипендии в размере 10-20% стоимости обучения.

Собеседование на поступление и получение стипендий проходит в Киеве в несколько этапов до 15 июля.

Окончательное решение о выделении стипендии принимает Gambridge Education Group.

Регистрация на предварительную консультацию для допуска к собеседованию:

Образовательная Группа «ДонСтрим»

Тел.: (+38 044) 496 0948; (+38 044) 599 3180

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