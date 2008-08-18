В Киеве на станции метро «Крещатик» мужчина прыгнул под поезд
09:40, 18 августа 2008Разное
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Машинист успел...
В воскресенье в 17.12 в Киеве на станции метро „Крещатик” с платформы на пути прыгнул мужчина 1971 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, машинист успел остановить поезд. Сотрудники милиции подняли мужчину на платформу и передали бригаде скорой медицинской помощи.
В 17.18 движения поездов было возобновлено. На месте происшествия работала опергруппа Главного городского управления МЧС.
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