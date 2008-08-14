В Киеве из-за жары запретили движение грузовиков

В Киеве в связи с жарой запрещено движение большегрузного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию коммунальной корпорации «Киевавтодор».

"В связи с продолжительной знойной погодой и дальнейшим ожиданием температуры воздуха в Киеве от +28 градусов и выше, запрещено движение большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн по всем улицам города, в том числе по определенным для движения транзитного грузового транспорта", говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" напоминают, что соответствующее запрещение предусмотрено в распоряжении Киевской городской государственной администрации «О дополнительных мерах по благоустройству движения грузового автотранспорта в городе Киеве».

Соответствующие меры на уличной сети города осуществляются и контролируются нарядами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции столицы, добавили в корпорации.

Как подчеркивается в сообщении, движение большегрузного транспорта по улицам города в знойный период значительно повреждает асфальтобетонное покрытие, что создает негативные условия передвижения для всех участников дорожного движения и влияет на его безопасность.

Поэтому городские власти и коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к автоперевозчикам с пониманием отнестись к возникшей проблеме.