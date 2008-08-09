Команда Украины на открытии Олимпийских Игр (5 фото)

Игры продлятся с 8 по 24 августа

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова несет флаг Украины на торжественном прохождении Олимпийской сборной Украины во время открытия ХХІХ летней Олимпиады на стадионе ”Птичье гнездо” в Пекине. На Играх будут разыграны 302 комплекта наград. Национальная сборная команда Украины в составе 254 участников представлена в 28 видах спорта. Фото Михаила Черничкина / УНИАН

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