Милиция снимает советские ордена со стелы в Артеке (5 фото)

Милиция снимает со стелы Международного детского центра «Артек» (Гурзуф, Крым) макеты советских орденов. 8 августа у главной стеллы МДЦ произошла драка между коммунистами и бойцами «Беркута».

В канун 7 августа в 2008 г. крымские коммунисты установили на центральной стелле «Артека» новые барельеф-макеты когда-то демонтированных советских орденов. После установки барельефов представители Компартии разбили возле «Артека» палаточный городок, участники намеревались круглосуточно охранять ордена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», сегодня в 16.00 Государственный флаг Украины было возвращен на флагшток.

Как сообщили УНИАН лидера Компартии Крыма, бойцам «Беркута» удалось снять только красный флаг с флагштока, а ордена и красные флаги на стеле «Артека» коммунисты отстояли.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН