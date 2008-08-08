Тор-10 самых страшных машин в мире (включая Lada-111)

Американский автомобильный портал Jalopnik представил рейтинг самых страшных машин в мире. В него вошли как всевозможные экзотические модели современного автопрома, о которых почти ничего неизвестно, так и представитель российского концерна – вазовская Lada.

Лидером этого рейтинга признан швейцарский автомобиль Weber Faster One, у которого эксперты Jalopnik особо отметили некрасивую переднюю часть. По их словам, создателям этой модели надо поставить памятник за то, что они спасли мир от полного краха и до сих пор не запустили в массовое производство Weber Faster One.

Второе место досталось японскому суперкару Mitsuoka Orochi.

Бронзу в этом соревновании наоборот завоевал SsangYong Rodius. Следующая позиция отошла к испанскому SEAT Altea Freetrack. Следом за ним идет австралийский спортивный автомобиль Bolwell Nagari, отличающийся слишком вычурными формами. На шестом месте – китайский Geely Beauty Leopard, на седьмом - фургон французского происхождения Renault Trafic.

Российский универсал Lada-111 занимает в этом списке автомобильных уродцев восьмое место. Jalopnik считает, что эта модель, выпускаемая в очень больших количествах, обладает чрезвычайно непропорциональными формами. Американцы признаются, что сильно удивлены, как российские автомобилисты могут покупать такую, на их взгляд, ужасную по дизайну машину.

Девятая строчка принадлежит итальянскому суперкару Covini C6W с шестью колесами. Замыкает рейтинг малолитражный Reva G-Wiz индийской сборки, правда, у этого авто есть и положительный момент – при своем неказистом внешнем виде он экологически чистый и может развивать скорость в 72 км/ч.

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