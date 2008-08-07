Во время реконструкции церкви погибли три человека

В Винницкой области во время работ по реконструкции церкви погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в г. Казатине во время проведения реконструкции церкви Святого Пророка Илии (1905 года построения, принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата). Вследствие нарушения правил установления деревянных "лесов" произошел обвал кирпичного фронтона, вследствие чего и погибли люди.