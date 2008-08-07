Во время реконструкции церкви погибли три человека
09:35, 07 августа 2008Разное
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Трагедия в Винницкой области
В Винницкой области во время работ по реконструкции церкви погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в г. Казатине во время проведения реконструкции церкви Святого Пророка Илии (1905 года построения, принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата). Вследствие нарушения правил установления деревянных "лесов" произошел обвал кирпичного фронтона, вследствие чего и погибли люди.
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