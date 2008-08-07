Пьяный сломал крест Андрею Первозванному (фото)

5 августа в 2008 г. после звонка главного инженера Национального заповедника «Херсонес Таврический» с сообщением о повреждении креста на памятнике Андрею Первозванному милиция задержала мужчину, который сидел на земле близ памятника пьяный и жаловался на сильную головную боль и острую боль в ноге.

Ранее судимый 29-летний севастополец признался в повреждении памятника.

Как объяснил задержанный, он влез на памятник Святого апостола, желая сфотографироваться на кресте, который апостол держал в руке. Крест сломался, хулиган упал c трехметровой высоты, в результате чего сломал ногу и получил травму головы крестом, который упал сверху.

Пострадавшего отправили в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото Александра Юрченко / УНИАН