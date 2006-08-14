Москва готовит очередной слив грязи против Украины?

В России против Украины готовится очередная пиар-акция. Несмотря на то, что в украинском правительстве сегодня заправляет как бы пророссийская политическая сила.

Как сообщил мне чиновник из Администрации российского президента, должностные лица Администрации, поддерживающие тесные связи с Газпромом, вроде бы ведут переговоры с рядом зарубежных пиар-компаний относительно новой кампании дискредитации Украины, готовящейся на осень.

Технологии выливания дерьма на свою соседку в России уже отработаны. Сначала в ряде западных СМИ появляются проплаченные лживые публикации о “несанкционированном отборе” газа, “нестабильности” политической ситуации и экономики, “ненадежности” партнеров из Украины и тому подобное, затем российские масс-медиа (уже бесплатно) их подхватывают и множат.

По словам чиновника, ему известно о результатах переговоров лишь с одной британской пиар-компанией (он ее назвал): она отказала кремлевским заказчикам, поскольку заключила контракт о продвижении на украинском рынке осенью этого года изделий известной шведской фирмы.

Чиновник Администрации сказал, что интересовался в своем ведомстве причинами будущих нападок на Украину. От высокопоставленного должностного лица он услышал следующее: “Украина неправильно себя ведет”. По мнению моего собеседника, причины лежат в бизнесовой плоскости.

“Ни для кого не секрет, - сказал он, - что компания “РосУкрЭнерго” (посредник, поставляющий газ в Украину. – Автор) создана для отмывания денег Газпрома в интересах Путина. А украинское правительство устами Клюева (вице-премьера по вопросам ТЭК. – Автор ) намекнуло на возможность отказа от услуг “РосУкрЭнерго”. Еще звучали заявления о возможности пересмотра украинско-российских газовых соглашений. Хотя, по мнению моего собеседника, причины атаки на Украину в действительности могут быть разные. “Только не НАТО и не проблема языка, – засмеялся он. – Эти вопросы Газпром вообще не интересуют”.

Собственно, ассенизаторские наклонности северной соседки уже никого не удивляют. Европейские политики прекрасно понимают, кто, какие структуры стоят за каждым антиукраинским выпадом. Удивляет другое. Раньше такое поведение Кремля по отношению к своему “стратегическому партнеру” в самой России пытались объяснить “оранжевой” властью. На “оранжевых” списывали глупость Затулина, истерику Жириновского, чванство Миллера, раздраженность Путина. С “враждебной” властью, как оказалось, значительно проще. Ей можно диктовать любые условия, и она их принимает...

Теперь власть далеко не оранжевая, но украинофобская машина уже запущена, и останавливать ее Россия не желает. Ведь что же тогда – идти на уступки, смягчать условия?

Российское государство постепенно вытесняется Газпромом. Скоро эти понятия вообще перестанут как-то различаться. А как иначе объяснить такое поведение России относительно Украины? Ведь объективно Российская Федерация как государство должна быть заинтересована в хороших отношениях со своими соседями, выстраивать с ними взаимовыгодную общую политику, идти на взаимные уступки... Но Газпрому не нужны уступки, взаимовыгодная политика и прочее.

Россия все больше превращается в Газпром, который и определяет приоритеты внешней и внутренней политики государства, ее экономические интересы и т.п. Поэтому если поставить вопрос – зачем россиянам весь этот антиукраинский рейвах? – то рациональный ответ можно найти лишь в интересах Газпрома. С позиций России как государства вся эта шумиха выглядит полным абсурдом.

Читайте также публикацию на эту тему.

Оксана Охримчук, г. Киев