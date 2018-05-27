Нефтепровод в обход России?

Источники автора этой статьи в Москве подтверждают информацию уважаемой Оксаны Охримчук, опубликованную на сайте УНИАН, о подготовке Газпрома к выбросу большой порции грязной „дезы” в западные СМИ относительно политического и экономического положения в Украине с акцентом на „несанкционированном отборе” газа и „проблемах с платежами за российские энергоносители”.

Соглашусь и с выводами госпожи Охримчук о том, что причины наезда, который активно готовится „нашим домом-Газпромом”, продиктованы не „угрозой НАТО” и не „проблемами с русским языком”, и вообще не „пещерной украинофобией” российских политиков, а факторами сугубо прагматичными и материальными.

Что же стало толчком к организации масштабной и весьма затратной спецоперации? (Услуги солидной британской фирмы пиара оцениваются во многомиллионные суммы.) Здесь можно сделать некоторые предположения о привязки во времени планируемой акции, исходя из макроситуации, которая складывается сегодня на мировом рынке энергоносителей.

Украинские СМИ почему-то обошли своим вниманием недавнее выступление представителя Государственного департамента США Мэтью Бризы перед главами влиятельной Американской энергетической ассоциации (US Energy Association). Между тем, госдеповец был как никогда откровенен. Он заявил, что США, преследуя свои стратегические цели, поддерживает строительство многовариантных нефте- и газопроводов в Средней Азии.

Цель – обеспечить безопасность глобальных поставок энергоносителей. „В Каспийском регионе мы должны были бы в стратегической перспективе играть свою законную роль. Наша цель – пытаться повысить эффективность рынков, особенно газового рынка, поскольку мы уверены, что национальные интересы США соблюдаются наилучшим образом, когда рынки функционируют эффективно”, – цитирует представителя Госдепа мировая пресса.

В частности, катарская „Галф Таймс”, подчеркивает, что речь идет в первую очередь о трубопроводе Баку – Тбилиси – Джейхан, в строительстве которого Штаты активно участвуют.

Строительство Баку – Джейхан и других нефте- и газопроводов несет в себе очень серьезные угрозы монополии России на транзит среднеазиатских и каспийских энергоносителей в страны Европы и Азии. Это жизненно важно для материального благосостояния российских элит (в том числе, элиты кремлевской), которое традиционно опиралось на газовые сверхдоходы. Мэтью Бриза в своем выступлении подчеркнул: „Иногда нас обвиняют в том, что мы пытаемся вести большую игру на вытеснение России из Каспийского региона. Но наше желание – избежать монополий на энергию, монопольных тенденций. Наша цель не в том, чтобы быть антироссийскими или изолировать Россию”.

Но почему-то эти слова представителя Госдепа в самой России воспринимаются с точностью до наоборот. Тем более что в Баку – Джейхан добавляется Баку – Тбилиси – Эрзрум, который свяжет азербайджанское месторождение Шах-Дениз с Турцией уже в следующем году, а также газопровод длиной 3300 км, который будет транспортировать иранский газ в Австрию. Еще один перспективный проект – газопровод Иран – Пакистан – Индия. На этой неделе запланирован визит министра энергетики Ирана в Турцию, в ходе которого будет решаться вопрос о поставках иранского газа, поскольку, как пишет турецкая пресса, российско-украинский газовый конфликт вынуждает Турцию искать альтернативу российскому газу.

Как объяснила директор консалтинговой фирмы Petroleum Finance Company (PFC) Джулия Неней, газовый спор, разразившийся между Россией и Украиной в январе, вообще активизировал интерес к природному газу. „Страны Средней Азии начали осознавать, что они сами могут выручать больше от своего газа”, – объяснила она.

Как отметил Мэтью Бриза „природный газ именно сейчас является наиболее стратегически срочной проблемой, с которой мы сталкиваемся в Евразии”. По мнению представителя Госдепа, европейский газовый рынок функционирует неэффективно. „Газ покупают преимущественно в Средней Азии по относительно низким ценам в сравнении с теми ценами, за которые он продается в Европе. Мы должны ввести рыночные процедуры, чтобы снять этот диспаритет в ценах на газ между Средней Азией и Европой”, – считает Госдеп.

В этих условиях чрезвычайный вес для России приобретает украинская энерготранзитная инфраструктура, контроль над которой в будущем позволил бы контролировать и ценовую политику.

И времени у России и Газпрома остается не так много, особенно в стратегическом измерении. Даже новый энергоминистр Украины Юрий Бойко, которого считают человеком Фирташа–Могилевича и который во времена Кучмы был самым горячим сторонником реверсного использования нефтепровода Одесса – Броды, сделал вчера интересное заявление. По мнению Бойко, уже через два года станет возможным прямое использование нефтепровода. С учетом динамики роста добычи нефти в Казахстане (10–12 млн. тонн в год) и объема перекачки нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (50 млн. тонн в год), свободные ресурсы для заполнения Одесса – Броды для его работы в прямом режиме появятся как раз через два года, считает министр ТЭК.

А что заявляет вроде бы вполне пророссийский премьер-министр Виктор Янукович перед переговорами с высшим российским руководством? Янукович отметил, что газотранспортная система Украины при его руководстве правительством будет принадлежать Украине.

“Сколько я буду работать – вы это запишите, я отвечаю за это – газотранспортная система будет собственностью Украины. Мы никогда не будем делать это (передавать контроль над ГТС другим государствам. – Автор), поскольку это идет вразрез с национальными интересами Украины”, – отметил он.

Кроме того, одной из основных задач своего правительства Янукович назвал диверсификацию энергопоставок. “Речь идет не только о разработках месторождений узбекских. Речь идет о разработке месторождений казахских, российских. Это будет задача правительству по диверсификации поставок энергоносителей, - сказал он. – Имеется в виду разработка месторождений в Ливане, в Ливии, в Персидском заливе и в других государствах. Там, где уже наработаны эти вопросы”.

Соли на российские энергораны прибавили вчерашние заявления посла Азербайджана в Украине Талята Алиева о готовности его страны увеличить поставки азербайджанской нефти на украинский рынок. „Если имеется в виду присоединение к трубопроводу Одесса – Броды, то здесь необходимо отметить, что Азербайджан выступает за многовариантность доставки нашей нефти на мировой рынок”, – многозначительно сказал господин Алиев.

Потому и не странно, что появляется информация о подготовке экспансии Газпрома на украинский рынок, о скупке структурами „РосУкрЭнерго” украинских облгазов, о подготовке выброса хорошо рассчитанной информационной грязи. Ведь украинское направление для России в геоэкономическом смысле – это направление прорыва из тех клещей, в которых она рискует попасть в ближайшее время.

И когда министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко заявляет, что в России спокойно относятся к развернувшейся в Европе после газового конфликта России и Украины дискуссии о диверсификации источников энергии, то этот декларативный покой выглядит для Украины зловещим. На самом деле следует ожидать плотного огня в направлении прорыва.

Николай Писарчук