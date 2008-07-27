Боевики, захватившие судно с украинцами на борту, до сих пор молчат
17:44, 27 июля 2008Разное
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В руках у пиратов – пять членов экипажа
Боевики, захватившие в Нигерии судно "Геркулес", пока не выдвигали никаких требований. В руках у пиратов – пять членов экипажа: двое украинцев, двое россиян и поляк. Судно "Геркулес", которое ходит под португальским флагом, было задействовано в работах по обслуживанию нефтяных платформ итальянской компании. Боевики атаковали его в минувший четверг. Спустя некоторое время захватчики отпустили судно и семерых членов экипажа, однако пятерых моряков они оставили в плену. О местонахождении похищенных ничего неизвестно, сообщает Эхо Москвы.
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