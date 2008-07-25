Усилен контроль за сертификацией автомобилей

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) по итогам сегодняшней коллегии в Харькове утвердил «Временную инструкцию по организации работ по сертификации и испытаниям в системе УкрСЕПРО дорожных транспортных средств, которые были в пользовании».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта со ссылкой на председателя Госпотребстандарта Ларису ЛОСЮК.

В инструкции предусмотрено, что оформление сертификатов на автомобили должно проводиться исключительно из расчета не более десяти автомобилей на одного аудитора в течение одного рабочего дня.

Поскольку дорожно-транспортные средства (ДТС) являются объектами повышенной опасности, то, по словам Л.ЛОСЮК, и соблюдение требований законодательства при проведении работ по подтверждению их соответствия нуждается в особом внимании государственных органов.

На сегодняшний день одной из наибольших проблем в этом вопросе является несоответствие мощностей испытательной базы в Украине тем показателям, которые она демонстрирует.

«Некоторые наши испытательные лаборатории показывают такие результаты работы, на которые они физически не способны, даже если бы работали в две смены и больше», - отметила председатель Госпотребстандарта. То есть, это может свидетельствовать о том, что значительное количество протоколов испытаний оформляются без проведения соответствующих испытаний.

Сегодня эта норма существует в виде рекомендации. Однако планируется, что в ближайшее время она будет утверждена соответствующим приказом Госпотребстандарта и станет обязательной к исполнению. Таким образом, будут ликвидированы предпосылки для нарушения правил обязательной сертификации, а следовательно, регистрация сертификатов на автомобили, количество которых будет превышать количество аудиторов (исходя из приведенного выше расчета), станет невозможной, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в соответствии с решением коллегии Госпотребстандарта, планируются инспекционные проверки органов поз сертификации и по результатам проверок – проведение переподготовки руководителей, аудиторов и экспертов по сертификации ДТС.

Справка УНИАН. Количество погибших в Украине в ДТП в 2007 году достигло 9 тыс. 500 чел. В расчете на 1 тыс. автомобилей этот показатель у нас в 5 раз выше, чем во Франции, и в 10 раз, чем в Швеции. Тяжесть аварий в Украине - в 4-7 раз выше, чем в странах Европы.