В Крыму упал планер: пилот погиб
08:51, 22 июля 2008Разное
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Инцидент возле пгт Коктебель
Вчера в 17.30 в Крыму возле пгт Коктебель Феодосийского городского совета на планерном аэродроме "Коктебель" во время выполнения полетов упал планер, принадлежавший Феодосийскому авиационно-техническому спортивному клубу, в результате чего погиб пилот (1959 года рождения).
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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