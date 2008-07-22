В Крыму упал планер: пилот погиб

Вчера в 17.30 в Крыму возле пгт Коктебель Феодосийского городского совета на планерном аэродроме "Коктебель" во время выполнения полетов упал планер, принадлежавший Феодосийскому авиационно-техническому спортивному клубу, в результате чего погиб пилот (1959 года рождения).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.